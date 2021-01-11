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" للطيران" تسيِّر 51 رحلة دولية تقل 6400 راكب.. غدًا

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"مصر للطيران" تسيِّر 51 رحلة دولية تقل 6400 راكب.. غدًا " للطيران" تسيِّر 51 رحلة دولية تقل 6400 راكب.. غدًا

مصراوي Masrawy

01:01 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة " للطيران"، اليوم الإثنين، إن الشركة ستسيِّر رحلاتها غدًا إلى 51 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 6400 راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيِّر رحلاتها غدًا بمعدل ٤١ رحلة دولية إلى كل من (بيروت، جدة، بغداد، الرياض، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، دبي، المدينة المنورة، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا، أبوظبي، أربيل، البحرين، تونس، لاجوس، أبوجا، دوالا، موسكو، أثينا، فيينا، فرانكفورت، بودابست)، و٨ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، ورحلتي شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6400 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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