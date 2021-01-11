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بعد إعلان نيّة تصنيفها إرهابية.. جماعة الحوثي ترد على أمريكا

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بعد إعلان نيّة تصنيفها إرهابية.. جماعة الحوثي ترد على أمريكا بعد إعلان نيّة تصنيفها إرهابية.. جماعة الحوثي ترد على أمريكا

مصراوي Masrawy

01:11 م الإثنين 11 يناير 2021

صنعاء - (د ب أ):

بعد إعلان واشنطن نيتها تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، رد محمد على الحوثي القيادي في المجلس السياسي الأعلى للحوثيين باليمن، اليوم الاثنين، قائلاً إن "أمريكا هي مصدر الإرهاب، واصفا سياسة إدارة الرئيس دونالد وتصرفاتها بأنها إرهابية".

وقال الحوثي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" اليوم، إن "ما تقدم عليه هذه الإدارة من سياسات تعبر عن أزمة في التفكير وهو تصرف مدان".

وتابع :"ونحتفظ بحق الرد أمام أي تصنيف ينطلق من إدارة ترامب أو أي إدارة، ولا يهم الشعب اليمني كونها شريكا فعليا في قتله وتجويعه".

جاء ذلك تعقيبا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن وزارته تعتزم إخطار الكونجرس بنيتها تصنيف جماعة "أنصار الله الحوثية منظمة إرهابية أجنبية".

كما أعلن في بيان، نُشر على موقع وزارة الخارجية في وقت سابق اليوم ، نيته إدراج ثلاثة من قادة الحوثيين، وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم، على قائمة الإرهابيين الدوليين.

وأشار بومبيو إلى أن التصنيف "يوفر أدوات إضافية لمواجهة النشاط الإرهابي والإرهاب الذي تمارسه جماعة أنصار الله"، كما يهدف إلى "تحميل جماعة أنصار الله المسؤولية عن أعمالها الإرهابية، بما في ذلك الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والنقل البحري التجاري".

وأضاف أن التصنيف يهدف أيضا إلى "تعزيز الجهود للوصول إلى يمن موحد وذي سيادة بعيدا عن التدخل الإيراني وفي سلام مع جيرانه".

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