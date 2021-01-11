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تأجيل محاكمة متهم في قضية "خلية الزيتون" لـ 7 فبراير

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تأجيل محاكمة متهم في قضية "خلية الزيتون" لـ 7 فبراير تأجيل محاكمة متهم في قضية "خلية الزيتون" لـ 7 فبراير

مصراوي Masrawy

01:09 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة محكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين لاتهماهم بالانضمام لخلية إرهابية في القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى"، لجلسة 7 فبراير للمرافعة.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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