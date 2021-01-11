الأمن العام: سقوط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من أحكام بالشرقية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من قضايا بالشرقية.

كانت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة مطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه في قضايا (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل -إخفاء جثة – مقاومة سلطات )بمنطقة الزراعات المتاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق ، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالشرقية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي أسفرت عن ضبطه وبحوزته (5 قطع سلاح ناري، عدد من الخزن، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهته أقر بسابقة اشتراكه مع 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات حال استهدافهم بمأمورية، والتي أسفرت عن مصرع اثنان منهم وإصابة الثالث، وقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازته للأسلحة المضبوطة للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات.