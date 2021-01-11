أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الأمن العام: سقوط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من أحكام بالشرقية

Print
الأمن العام: سقوط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من أحكام بالشرقية الأمن العام: سقوط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من أحكام بالشرقية

مصراوي Masrawy

01:03 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من قضايا بالشرقية.

كانت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة مطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه في قضايا (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل -إخفاء جثة – مقاومة سلطات )بمنطقة الزراعات المتاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق ، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالشرقية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي أسفرت عن ضبطه وبحوزته (5 قطع سلاح ناري، عدد من الخزن، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهته أقر بسابقة اشتراكه مع 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات حال استهدافهم بمأمورية، والتي أسفرت عن مصرع اثنان منهم وإصابة الثالث، وقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازته للأسلحة المضبوطة للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية