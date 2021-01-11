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"هيئة مكة" ورئيس جامعة أم القرى يناقشان أوجه التعاون والشراكة

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"العمري" ثمّن دور الجامعة في المجالات التدريبية والبحثية

زار فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، رئيسَ جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور معدي بن محمد آل مذهب بمكتبه؛ لتهنئته بعد تعيينه رئيسًا للجامعة، وتخلل الزيارة مناقشة أوجه التعاون بين الجهتين.

وثمّن الشيخ "العمري" الدورَ الكبير الذي تقوم به جامعة أم القرى في المجالات التدريبية والبحثية المتعلقة بالمهام المنوطة بالرئاسة؛ منوهًا بنوعية البرامج التي تُقَدمها؛ خاصةً في الجوانب الشرعية بصفتها النواة الأولى لنشأة هذه الجامعة.

بدوره، أكد رئيس جامعة أم القرى حِرص الجامعة بجميع كلياتها ومراكزها التدريبية والبحثية على التعاون.

وتأتي هذه الزيارة ضِمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المحققة لتطلعات قيادتنا الحكيمة وفقها الله.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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