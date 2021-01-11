ضبط 1171 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1171) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، بحوزته (4,47 طن "لحوم مجمدة -كبدة") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (مالك مصنع لإنتاج البسطرمة "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندري، بحوزته (2,11 طن "بسطرمة – مصنعات لحوم") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.