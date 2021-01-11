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صور.. حريق يلتهم محتويات مخزن مدرسة في كفر الشيخ

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صور.. حريق يلتهم محتويات مخزن مدرسة في كفر الشيخ صور.. حريق يلتهم محتويات مخزن مدرسة في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

12:57 م الإثنين 11 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شب حريق في مخزن مدرسة كوم دميس الزراعية بمركز مطوبس في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، ما أدى إلى التهام النيران لمحتويات المخزن، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مطوبس، تلقت بلاغا بنشوب حريق في مخزن مدرسة كوم دميس الثانوية الزراعية، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وسيارات الإطفاء، وجرت السيطرة على الحريق.

انتقل الرائد أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، وقوة من مركز شرطة مطوبس، إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، وتبين التهام النيران لمحتويات المخزن، وهي عبارة عن بعض الأخشاب القديمة.

تبين من تحريات رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، تحت إشراف العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، أنه أثناء إشعال خفر المدرسة النيران للتدفئة، امتدت النيران إلى مخزن المدرسة، ما أدى إلى نشوب الحريق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، أو حدوث إصابات، وخسائر في الأرواح.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدً للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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