صور.. محافظ أسيوط يتفقد مصنع إنتاج الهواتف المحمولة

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة وتفقد مصنع سيكو "Sico" والذي يعد أول مصنع لإنتاج الهاتف المحمول والتابلت في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تفقد مراكز خدمة العملاء لبعض شركات الاتصالات للوقوف على سير العمل وبحث زيادة الاستثمارات للمنطقة وتوفير فرص عمل للشباب .

رافق محافظ أسيوط خلال الزيارة، المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس على شحاتة نائب رئيس الجهاز، والعميد مهندس محمد نصر مدير المنطقة التكنولوجية، والمهندس محمد عبدالمقصود مدير إدارة التشغيل بالمنطقة وبعض المسئولين بشركة سيكو مصر.

وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه المنطقة التكنولوجية وقاعة التدريب الرئيسية بالإضافة إلى المركز التكنولوجي المتكامل لخدمة المواطنين، واستمع إلى شرح من مدير المنطقة للإمكانات المتاحة بالمركز وطرحه للقطاعات التنفيذية والخدمية لاستغلاله وتوفير خدمات البريد والشهر العقارى وغيرها من الخدمات للمواطنين.

كما تفقد المحافظ، مصنع "Sico" لإنتاج الهواتف المحمولة وتفقد خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع ومراحل الإنتاج المختلفة لجميع هواتف Sico مصر، واستمع إلى شرح من المهندسين المشرفين على المصنع والذي تبلغ مساحته 4520 متر مربع ومجهز طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية، ويعمل به نحو 300 مهندس وفني وعامل و500 موظف بجميع أنحاء خدمة ما بعد البيع ونقاط البيع والتي تساهم فى توفير 4 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر ويصدر منتجاته إلى مختلف دول العالم وفقًا لاحتياجات السوق.

كما استكمل المحافظ جولته بالمنطقة التكنولوجية بتفقد مراكز خدمة العملاء لبعض شركات الاتصالات، والتقى ببعض العاملين والمشرفين على تلك المراكز من الشباب واستمع إلى طبيعة عملهم، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية والالتزام ببوابات التعقيم والتطهير المستمر لتلك المراكز ومنع التجمعات حفاظاً على سلامتهم.

جدير بالذكر أن المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة تعتبر إحدى المناطق الأربعة التي جرى تنفيذها بالمحافظات وذلك في إطار الاستراتيجية القومية التي تتبناها الدولة في مجال توطين صناعة الإلكترونيات.