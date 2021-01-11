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ضبط متهم هارب من "18 سنة سجن" في الشرقية

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ضبط متهم هارب من "18 سنة سجن" في الشرقية ضبط متهم هارب من "18 سنة سجن" في الشرقية

مصراوي Masrawy

12:46 م الإثنين 11 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الاثنين، من ضبط متهم هارب من أحكام بـ 18 سنة سجن؛ بحوزته 5 بنادق بدون تراخيص.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "سعيد.أ" وشهرته "سعيد الدولي" 30 عامًا، مُقيم بقرية "أبو نجاح" بالزقازيق؛ بحوزته 5 بنادق.

وتبين أن المتهم سبق اتهامه والحكم عليه في 3 قضايا سرقة، بإجمالي أحكام وصلت إلى 18 سنة سجن، وصدور أوامر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه في 4 قضايا أخرى.

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