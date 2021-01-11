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ضبط 2 طن بسطرمة ومصنعات لحوم فاسدة داخل مصنع في الإسكندرية

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ضبط 2 طن بسطرمة ومصنعات لحوم فاسدة داخل مصنع في الإسكندرية ضبط 2 طن بسطرمة ومصنعات لحوم فاسدة داخل مصنع في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:41 م الإثنين 11 يناير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

ضبطت مباحث والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 2 طن بسطرمة ومصنعات لحوم فاسدة داخل مصنع غير مرخص، لإنتاج اللحوم، وذلك قبل طرحها في الأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد حيازة صاحب مصنع لإنتاج البسطرمة، دون ترخيص، كميات من اللحوم الفاسدة.

وبمداهمة المصنع المذكور، عثر على 2 طن لحوم "مصنعات لحوم – بسطرمة" فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، معدة للبيع والتداول بالأسواق لجمهور المستهلكين.

تحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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