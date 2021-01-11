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لمراحل التعليم الأساسي.. 5 خطوات لتحميل تطبيق نتائج الامتحانات بالقاهرة

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لمراحل التعليم الأساسي.. 5 خطوات لتحميل تطبيق نتائج الامتحانات بالقاهرة لمراحل التعليم الأساسي.. 5 خطوات لتحميل تطبيق نتائج الامتحانات بالقاهرة

مصراوي Masrawy

12:26 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تطبيقا إلكترونيا للحصول على نتائج جميع مراحل التعليم الأساسي بالعاصمة.

ويتيح التطبيق الجديد التعرف على نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة من خلال التليفون المحمول عبر التطبيق الإلكتروني للنتائج.

كما يتيح الحصول على نتيجة الصفوف: (الثالث - الرابع - الخامس - السادس الابتدائي - والأول والثاني الإعدادي) عن طريق الرقم القومي، والحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

ويمكن تحميل التطبيق من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على بوابة محافظة القاهرة اضغط هنا

2- الدخول على تطبيق نتائج الامتحانات.

3- اختيار تطبيق نتائج الامتحانات والضغط عليه.

4- الضغط على تحميل التطبيق.

5- سيتم فتح صفحة التطبيق في "جوجل بلاي" ومن ثم تضغط على تثبيت.

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