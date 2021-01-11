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تعليم ببورسعيد: جاهزون لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

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تعليم ببورسعيد: جاهزون لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول تعليم ببورسعيد: جاهزون لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

مصراوي Masrawy

12:36 م الإثنين 11 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، إنهم جاهزون لإجراء امتحانات الفصل الأول بكل المدارس على مستوى المحافظة مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار .

وشدد وكيل الوزارة، خلال اجتماعه مع مديري الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والإدارات النوعية والموجهين العموم للمواد الدراسية، على ضرورة تكثيف المتابعة على كل مدارس المحافظة، وعمل تقارير بجاهزيتها واحتياجاتها بالتعاون مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.

ووجه بمراعاة إحتمال زيادة عدد اللجان لإنجاز الامتحانات في موعدها مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا، والتي تضمن سلامة وصحة الطلاب والعاملين.

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