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الأمن الاقتصادي: ضبط 3236 قضية ظواهر سلبية داخل القطارات والمترو

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الأمن الاقتصادي: ضبط 3236 قضية ظواهر سلبية داخل القطارات والمترو الأمن الاقتصادي: ضبط 3236 قضية ظواهر سلبية داخل القطارات والمترو

مصراوي Masrawy

12:13 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3236 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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