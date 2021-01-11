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بـ 25 ريسيفر.. ضبط صاحب دش لتوزيع القنوات الفضائية المشفرة

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بـ 25 ريسيفر.. ضبط صاحب شبكة دش لتوزيع القنوات الفضائية المشفرة بـ 25 ريسيفر.. ضبط صاحب دش لتوزيع القنوات الفضائية المشفرة

مصراوي Masrawy

12:10 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

تمكن قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص (صاحب دش لتوزيع القنوات الفضائية المشفرة بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامه بمزاولة نشاط إنشاء شبكة دش مركزية للقنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص" مخالفاً بذلك قانون حماية الملكية الفكرية.

وعُثر بداخل المحل ملكه على (25 جهاز استقبال "ريسيفر" لقنوات فضائية مشفرة مختلفة – كبينة لتجميع وتوزيع القنوات الفضائية المشفرة – مكبر إشارة –4 قطع LNB – كمية من الإيصالات الخاصة بالمشتركين – كمية من اللوحات الإعلانية الخاصة بالشركة).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد بث القنوات الفضائية المشفرة باستخدام الأدوات المضبوطة حوزته مقابل مبلغ مالي كاشتراك شهري لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار تكثيف جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وجرائم البث الفضائي، والرقابة على المصنفات الفنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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