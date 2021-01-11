ضبط 76 ألف نسخة كتاب دراسي مقلدة داخل إحدى المطابع في القليوبية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط (76000) نسخة كتاب "تعليمية ودراسية"، جميعها مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية، داخل (مطبعة - كائنة بدائرة مركز شرطة القناطر بالقليوبية) .

وأمكن ضبط المسئول عن المطبعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على استهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .