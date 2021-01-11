44 مركبة محملة بالحطب المحلي المُعَد للبيع في قبضة "الأمن العام"

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ضُبطت في عدد من مناطق المملكة لمخالفتها لنظام المراعي والغابات

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق "الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، وتبوك، ونجران" خلال الأسبوع الماضي (44) شخصًا من مخالفي نظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله؛ منهم (34) مواطنًا و(5) من الجنسية اليمنية، و(2) من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية السورية، وآخر من الجنسية الفلسطينية، بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المُعَد للبيع على (44) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث "الأمن العام"، الجميعَ على الإبلاغ عن أي حالات تُمِثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتيْ مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقم (996) والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.