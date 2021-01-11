أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مخطوطات المسجد النبوي النادرة".. معرض يتهيّأ بجهود "الدارة" و"الرئاسة"

Print
"مخطوطات المسجد النبوي النادرة".. معرض يتهيّأ بجهود "الدارة" و"الرئاسة" "مخطوطات المسجد النبوي النادرة".. معرض يتهيّأ بجهود "الدارة" و"الرئاسة"
دخل مراحله النهائية ليعيد المآثر الإسلامية والعربية إلى الواجهة أمام الأجيال المختلفة

شارفت جهود دارة الملك عبدالعزيز، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مراحلها النهائية للتجهيز والإعلان عن افتتاح "المعرض الدائم للمخطوطات النادرة في المسجد النبوي الشريف".

جاء ذلك، خلال تعاون مشترك يعيد المآثر المعرفية الإسلامية إلى الواجهة والإنتاج الفكري العربي والإسلامي، إلى التأمل أمام الأجيال المختلفة، خاصة جيل الشباب، إلى جانب توثيق هذا التراث العريق.

وتتضافر جهود الدارة والرئاسة وفق اتفاقية تعاون بينهما تشمل جوانبَ أخرى لإقامة نشاط علمي دائم يستهدف زوّار المدينة المنوّرة من داخل المملكة وخارجها من مختلف الفئات العلمية، يبرز دور المخطوطات عبر التاريخ العربي في حفظ المعلومات وتخزينها وإتاحتها أمام الباحثين والمتخصصين.

ويهدف "المعرض الدائم للمخطوطات النادرة في المسجد النبوي الشريف" بالمدينة المنوّرة ليكون منصةً تعريفيةً لما قدمته وتقدمه "الدارة" في مجال تدوين تاريخ الحرمين الشريفين ولأهم مشروعاتها العلمية في مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم- مثل مشروع إحياء الخط المدني.

ويرمي المعرض كذلك إلى تعزيز رسالة رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة تاريخ المدينة المنوّرة والتاريخ الإسلامي ومآثره المكتوبة ومنها مصاحف تاريخيةٌ خُطَّت في مراحل مختلفة.

مخطوطات المسجد النبوي النادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إحساس الأمومة يقود سعودية للتعرف على ابنتها المُتوفاة بعد 20 عاماً.. هنا القصة

إحساس الأمومة يقود سعودية للتعرف على ابنتها المُتوفاة بعد 20 عاماً.. هنا القصة

الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري

الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري

إحساس الأمومة يقود سعودية للتعرف على ابنتها المُتوفاة بعد 20 عاماً.. هنا القصة

إحساس الأمومة يقود سعودية للتعرف على ابنتها المُتوفاة بعد 20 عاماً.. هنا القصة

الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري

الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري

شبكة عيون الإخبارية