بكين تعارض بشدة إعلان واشنطن رفع جميع القيود بشأن علاقاتها مع تايوان

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بكين - أ ش أ

أعربت الصين، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة ومعارضتها القوية للقرار الأخير الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن رفع القيود المفروضة على الاتصال الرسمي مع جزيرة "تايوان".

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" رفع جميع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة سابقا على علاقاتها مع تايوان.

وتقيم الصين والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية منذ نحو أربعة عقود، حيث أقرت واشنطن بسياسة "صين واحدة"، ووقع الجانبان البيانات الثلاثة المشتركة، وهي وثائق سياسية أساسية ضمنت الاستقرار والتقدم في العلاقات الثنائية على مدى أكثر من أربعة عقود.