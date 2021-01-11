"الزراعة": ضبط أكثر من 1800 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك خلال 2020

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة، في بيان لها اليوم الإثنين، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلقى تقريرًا من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال عام 2020.

وأضافت الوزارة أن إجمالي المضبوطات بلغ نحو 1865 طنًّا، وأن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي؛ بعضها تتم إعادة تصنيعه.

وتابع البيان بأنه تم تحرير 12015 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة؛ لحين عرضها على النيابة المختصة، لاستكمال إجراءاتها.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني؛ من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن مديريات الطب البيطري بالمحافظات قامت بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات؛ للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملات مكبرة خلال عام 2020 في جميع محافظات الجمهورية؛ حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 2411 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات، وتم رصد 1053 مركزًا مخالفًا، وبناء على ذلك فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

تم إصدار (210) قرارات إدارية لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة، والتي تعمل دون ترخيص بعدد (816) منشأة بيطرية بمحافظات (الغربية- الإسكندرية- الشرقية- المنوفية- سوهاج- الفيوم- بني سويف- الإسماعيلية- دمياط- القليوبية- قنا- كفر الشيخ- المنيا- الدقهلية- القاهرة- البحر الأحمر- أسوان- الجيزة- البحيرة- الوادي الجديد- أسيوط- بورسعيد- الأقصر).

وتم عمل (72) محضر جنح بمحافظات (المنوفية- كفر الشيخ- بني سويف- الشرقية- الإسماعيلية- القليوبية- البحيرة) وعدد (64) محضرًا إداريًّا بمحافظات (الجيزة- الشرقية- الإسكندرية- الفيوم- المنيا- بني سويف- القليوبية- الإسماعيلية- الدقهلية- البحيرة).

وتم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (101) عيادة ومركز بيطري مخالف بمحافظات (الشرقية- الإسكندرية- سوهاج- الدقهلية- القليوبية- الفيوم- بني سويف- كفر الشيخ- الإسماعيلية).