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لمواجهة كورونا.. إغلاق 4 مراكز للدروس الخصوصية في الإسكندرية - صور

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لمواجهة كورونا.. إغلاق 4 مراكز للدروس الخصوصية في الإسكندرية - صور لمواجهة كورونا.. إغلاق 4 مراكز للدروس الخصوصية في الإسكندرية - صور

مصراوي Masrawy

12:02 م الإثنين 11 يناير 2021

الإسكندرية- محمد عامر:

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، اليوم، حملة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، للحد من انتشار المستجد "كوفيد-19".

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن الحملة أسفرت عن تشميع 4 مراكز تعليمية خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشددت رئيس الحي، في بيان لها اليوم، على أنه لا تهاون في مواجهة اي مخالفات تضر بالصالح العام للمواطن، مؤكدة أن الحملات مستمرة بنطاق حي غرب لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كان الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قد أعلن تشكيل لجنة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، في ظل اتخاذ إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن اللجنة ستمارس عملها في ضوء القرار رقم "٧٠٨ لسنة ٢٠٢٠"، الصادر عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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