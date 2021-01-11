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صور.. غلق قاعة أفراح خالفت إجراءات مواجهة كورونا في المنيا

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صور.. غلق قاعة أفراح خالفت إجراءات مواجهة كورونا في المنيا صور.. غلق قاعة أفراح خالفت إجراءات مواجهة كورونا في المنيا

مصراوي Masrawy

12:00 م الإثنين 11 يناير 2021

المنيا - محمد النادي:

أغلقت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، إحدى قاعات الأفراح بحي شمال المدينة؛ لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما جرى ضبط ومصادرة 32 شيشة خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية على المطاعم والمقاهي وعلى كافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.

قال العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، في تصريحات له اليوم الإثنين، إنه بجانب الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ترصد الوحدة المحلية المخالفات، إذ جرى إزالة 3 حالات تعدِ بالبناء على أراضي زراعية بعزبة مشطة التابعة للوحدة المحلية لدمشير على مساحة قيراط ونصف.

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