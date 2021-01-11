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بعد إعدام "أفكاري".. بطل مصارعة إيراني جديد على الطريق!

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بعد إعدام "أفكاري".. بطل مصارعة إيراني جديد على الطريق! بعد إعدام "أفكاري".. بطل مصارعة إيراني جديد على الطريق!
أنهى الملالي حياة "رضائي" عن جريمة جرت وهو في سن 16

بعد إعدام

بعد إعدام المصارع نافيد أفكاري، في سبتمبر الماضي؛ يبدو أن إيران تعتزم إعدام بطل مصارعة ثانٍ؛ بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزالم بوست".

مهدي علي حسيني (29 عامًا)، من مدينة إنديمشك بمحافظة خوزستان، اعتُقل عام 2015، واتهم بعملية قتل خلال مشاجرة جماعية.

ووفقًا للصحيفة؛ فإن عائلة الضحية الذي قُتل في المشاجرة الجماعية، لم توافق على العفو عن الرياضي بسبب القتل المزعوم.

بدوره، دعا نائب رئيس اتحاد المصارعة الإيراني، حميد سوريان، إلى منع الإعدام، قائلًا: "أتوسل إلى الدكتور غلام غيبي، أحد الأطباء البارزين في دزفول (بصفته والد الضحية)، أن يرفض عقوبة الإعدام".

وتم إعدام الرياضي نافيد أفكاري، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، داخل سجن عادل آباد في شيراز في 12 سبتمبر 2020، بعد مشاركته في الاحتجاجات العارمة شهر أغسطس 2018؛ وفق "الحرة".

وختمت السلطات الإيرانية، سنة 2020، بإعدام محمد حسن رضائي، فجر الخميس 31 ديسمبر 2020، في سجن لاكان برشت شمال إيران، رغم نداءات المنظمات الحقوقية في العالم.

وكان "رضائي" قد نُقل إلى الحبس الانفرادي في اليوم السابق؛ ليكون مستعدًّا للإعدام، و"رضائي" أُعدِم عن جريمة جرت وهو في سن 16.المصارع نافيد أفكاري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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