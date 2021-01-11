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6 إجراءات.. أمين "النواب" يعلن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021

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مصراوي Masrawy

11:37 ص الإثنين 11 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، جدول أعمال البرلمان الجديد الذي سينطلق صباح غدٍ الثلاثاء؛ لأداء اليمين الدستورية وانتخاب هيئة المكتب.

وتتضمن الجلسة الإجرائية عددًا من الخطوات التي حددها الدستور واللائحة الداخلية، وفقًا لجدول الأعمال الصادر عن الأمانة العامة، نوضحها في ما يلي:

أولًا: قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

ثانيًا: قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام: 1 و2 و3 و4 و5.

ثالثًا: قرار رئيس جمهورية العربية رقم (4) لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب.

رابعًا: أداء السادة الأعضاء اليمين الدستورية.

خامسًا: إجراءات انتخابات رئيس المجلس.

سادسًا: إجراءات انتخابات وكيلَي المجلس.

ومن المقرر أن يُعقد البرلمان الجديد جلساته، وفقًا لجدول الأعمال، على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة، على أن تُعقد جلسته الافتتاحية في تمام الساعة الحادية عشرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا؛ وهي الكاتبة فريدة الشوباشي، ويعاونها في إدارة الجلسة أصغر عضوَين بالمجلس.

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