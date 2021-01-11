محافظ المنيا: تخصيص 5 أتوبيسات لدعم منطقة الصفا

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مصراوي Masrawy

المنيا – محمد النادي:

خصصت محافظة المنيا، 5 سيارات "أتوبيس" من مشروع النقل الجماعي؛ لتسهيل عملية نقل المواطنين بحي الزهراء والقرنفل وابني بيتك المرحلة الثالثة بمنطقة المنيا الجديدة كمين الصفا، وذلك بجانب سيارات الأتوبيس المخصصة من قبل جهاز مدينة المنيا الجديدة.

وقال المحافظ، في تصريحات له، اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وإعمارها بالسكان وتخفيف الضغط على المدن الرئيسية، إذ تسعى الأجهزة التنفيذية للمحافظة على توفير كافة الخدمات والمواصلات لتسهيل عملية الانتقال.

وأعرب سكان زهراء المنيا الجديدة والقرنفل عن خالص شكرهم وتقديرهم للمحافظ المنيا علي الدعم المقدم لأهالي تلك المناطق، مؤكدين أنها تُعد خطوة هامة لتشجيع المواطنين على الخروج للمدن الجديدة ذات البيئة الحضارية.

وأشار أشرف فاروق مدير مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، إلى استمرار تواجد الاتوبيسات بصورة دورية وذلك بالتنسيق المستمر مع جهاز مدينة المنيا الجديدة، لتحقيق الصالح العام للمواطنين، موضحًا أنه يُجرى انتظام مواعيد حركة تنقل الاتوبيسات طبقا للجدول الزمني المحدد على مدار ساعات اليوم.