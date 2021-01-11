27 مرشحًا لانتخابات نقابة المحامين الفرعية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، اليوم الاثنين، عن الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات المقبلة بمحافظة بورسعيد.

وبلغ عدد المرشحين 27 مرشحا، منهم 4 مرشحين لمنصب نقيب محافظة بورسعيد، و4 مرشحين لمنصب العضوية عن محكمة الضواحي الجزئية، و9 مرشحين عن محكمة الميناء الجزئية، و7 مرشحين عن محكمة بورسعيد الجزئية، و3 مرشحين لمنصب الشباب.

وتلقت اللجنة أوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي، وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة الخاصة بها يوم 14 فبراير، بينما تجرى انتخابات المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.