صور.. تغريم 17 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامات في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد، وغلق عدد من المحال والأنشطة التجارية المخالفة لإجراءات الوقاية من الفيروس.

وقال المحافظ، في بيان له، اليوم الاثنين، إن الحملات التي شنتها الأجهزة التنفيذية خلال الساعات الماضية أسفرت عن تغريم 17 مواطنًا وتحصيل الغرامة الفورية المقررة بـ50 جنيهًا للمخالفة الواحدة؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، فيما جرى ضبط وغلق عدد من المحال المخالفة لمواعيد الغلق، بينها ورش حرفية.

كما جرى تحرير 31 محضر إشغال طريق، وإزالة 84 مخالفة إشغال، وغلق مقهيين مخالفين يُقدمان شيشة لروادهما، ومصادرة 64 شيشة.