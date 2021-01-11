محافظ المنوفية: دعم منظومة النظافة بـ5 ملايين جنيه

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المنوفية-أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، عن وصول عدد من العربات المكنسية الجديدة بتكلفة تقدر ما يقرب من 5 ملايين جنيه لدعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للمعدات الجديدة صباح اليوم الاثنين، أمام مقر ديوان عام المحافظة، وبحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام.

وأشار محافظ المنوفية إلى دعم المنظومة بـ3 عربات حمولة 30 طنًا و3 عربات حمولة 50 طنًا وكذا 3 لوارد، وأكد محافظ المنوفية إلى أنه سيجري توزيع معدات النظافة الجديدة على مراكز ومدن المحافظة للتعامل الفوري والقضاء على أية بؤر وتجمعات قمامة، كما أكد على أن منظومة النظافة وتحسين البيئة سيشهدان طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة من خلال تفعيل واستخدام تلك المعدات والعمل على تحسين مستوى منظومة النظافة بدائرة المحافظة.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق ودشن وحدة تدخل سريع للنظافة بقوة سيارتين حمولة 70 طنًا، و3 سيارات حمولة 20 طنًا و2 لودر كبير وكذا 2 لودر زاحف، 3 معدات مكنسية للارتقاء وتحسين الخدمات.