أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الإعلام اليمني يُحذّر من جرائم إبادة جماعية يرتكبها الحوثي

Print
وزير الإعلام اليمني يُحذّر من جرائم إبادة جماعية يرتكبها الحوثي وزير الإعلام اليمني يُحذّر من جرائم إبادة جماعية يرتكبها الحوثي
دعا المجتمع الدولي إلى دعم جهود الدولة والشعب لاستعادة الأمن

وزير الإعلام اليمني يُحذّر من جرائم إبادة جماعية يرتكبها الحوثي

حذّر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني من جرائم إبادة جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق أبناء قرية الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بعد ثلاثة أيام من القصف البربري على منازل المدنيين ومزارعهم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في ظل تعتيم إعلامي.

وأوضح "الإرياني" أن المعلومات الواردة من ‎قرية الحيمة التي تفرض مليشيا الحوثي الانقلابية عليها حصارًا محكمًا، تؤكد تنفيذ المليشيات عمليات مداهمة لجميع المنازل في المنطقة، وتدمير ثلاثة عشر منزلًا وإحراق ثلاثة، ومقتل تسعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال وجرح أربعة وعشرين آخرين، واختطاف خمسة وأربعين مواطنًا غالبيتهم من الشباب والأطفال في حصيلة غير نهائية.

وأشار "الإرياني" إلى أن مليشيا الحوثي ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات التي فاقت في فظاعتها "الجماعات الإرهابية" في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تنصلت عن مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية في وضع حد لجرائم الحوثي ووقف نزيف الدم اليمني.

ودعا الوزير اليمني في هذا الصدد، المجتمعَ الدولي إلى دعم جهود الدولة والشعب اليمني لاستعادة الأمن والاستقرار، وسرعة العمل على إدراج مليشيا الحوثي ضمن "قوائم الإرهاب".وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إحساس الأمومة يقود سعودية للتعرف على ابنتها المُتوفاة بعد 20 عاماً.. هنا القصة

إحساس الأمومة يقود سعودية للتعرف على ابنتها المُتوفاة بعد 20 عاماً.. هنا القصة

الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري

الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري

إحساس الأمومة يقود سعودية للتعرف على ابنتها المُتوفاة بعد 20 عاماً.. هنا القصة

إحساس الأمومة يقود سعودية للتعرف على ابنتها المُتوفاة بعد 20 عاماً.. هنا القصة

الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري

الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري

شبكة عيون الإخبارية