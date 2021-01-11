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أول رحلة جوية بين قطر والسعودية بعد استئناف العلاقات

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أول رحلة جوية بين قطر والسعودية بعد استئناف العلاقات أول رحلة جوية بين قطر والسعودية بعد استئناف العلاقات

مصراوي Masrawy

11:38 ص الإثنين 11 يناير 2021

(أ ف ب):

تستأنف الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، الإثنين، بحسب ما أعلنت الخطوط الجوية في البلدين في إطار المصالحة التي جرى التوصل إليها أخيراً بين أطراف الأزمة الخليجية.

وأعلنت والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 بقطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين الى أراضيها.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الأسبوع الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

وستقلع أول طائرة تجارية بين قطر والسعودية منذ ثلاث سنوات ونصف، وهي طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، من الدوحة في تمام الساعة 10,45 ت غ لتصل المملكة في 12,10 ت غ، بحسب جدول شركة الطيران.

بينما ستقلع طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية من الرياض إلى الدوحة في تمام الساعة 13,40 ت غ، بحسب جدولها على الانترنت. ومن المتوقع أن تسيّر الشركة طائرات من مدينة جدة في وقت لاحق.

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