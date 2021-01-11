بلومبرج: جوتيريش يعتزم الترشح لولاية ثانية

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نيويورك - (د ب أ):

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يعتزم الترشح لولاية ثانية في المنصب.

ونقلت الوكالة عن مصدرين دبلوماسيين مطلعين أن جوتيريش أبلغ الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن أمس بأنه يرغب في البقاء لولاية ثانية.

ورجح الدبلوماسيان أن يبلّغ جوتيريش رسميا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قريبا بالقرار.

وتولى رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق، 71 عاما، المنصب عام 2017، ومن المقرر أن تنهي الولاية التي تستمر خمس سنوات نهاية العام الجاري ولفتت بلومبرج إلى أن جوتيريش، الذي نجح في تجنب الصدام مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته عن طريق تجنب انتقاده على الملأ، كان ينتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لاتخاذ القرار.

ورفض متحدث باسم جوتيريش التعليق على الفور.