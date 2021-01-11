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صور.. منع دخول المرافقين مع المرضى لتقليل الزحام داخل مستشفيات أسيوط الجامعية

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صور.. منع دخول المرافقين مع المرضى لتقليل الزحام داخل مستشفيات أسيوط الجامعية صور.. منع دخول المرافقين مع المرضى لتقليل الزحام داخل مستشفيات أسيوط الجامعية

مصراوي Masrawy

11:29 ص الإثنين 11 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، أقسام العيادات الخارجية داخل المستشفيات الجامعية، وذلك لمتابعة التزام المرضى والعاملين والأطقم الطبية والفنيين بالإجراءات الاحترازية بما يضمن تقليل ومنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

رافق رئيس جامعة أسيوط، خلال جولته الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور سعد زكى مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور على عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والعلاجية بالمستشفى الجامعي الرئيسي.

وشدد رئيس جامعة أسيوط، على تنفيذ عدد من الإجراءات ومنع تكدس المرضى، وتحقيق مسافات التباعد الإجتماعى، مع توسيع نطاق أماكن استقبال المرضى وتوزيع العيادات على عدد من مباني مستشفيات أسيوط الجامعية لمنع الازدحام، والتأكيد على منع دخول المرافقين مع المرضى إلا فيما عدا الحالات الحرجة، والمرضى أقل من 16 سنة وذلك لخفض أعداد المتواجدين داخل حرم المدينة الطبية.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أنه جرى تفقد مقر العيادات التخصصية والمقر المخصص لأعمال المبادرة الصحية للكشف عن أورام الثدي والعيادات الخارجية، والتى تضم نحو 22 عيادة في مختلف التخصصات الطبية تستقبل المرضى من مختلف محافظات الصعيد، إلى جانب مرضى المتابعة ممن خضعوا لعمليات جراحية أو حجز بالمستشفيات الجامعية إلى جانب مرضى العلاج على نفقة الدولة.

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