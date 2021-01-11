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صور.. محافظ المنيا يتفقد مركز توزيع "لقاح كورونا"ذ

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صور.. محافظ المنيا يتفقد مركز توزيع "لقاح كورونا"ذ صور.. محافظ المنيا يتفقد مركز توزيع "لقاح كورونا"ذ

مصراوي Masrawy

11:17 ص الإثنين 11 يناير 2021

المنيا – محمد النادي:

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، المركز الذي جرى تخصيصه من قبل وزارة الصحة والسكان، لتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية، داخل مستشفى سمالوط النموذجي وذلك للبدء في صرف لقاح كوفيد – 19.

جاء ذلك، خلال تفقد المحافظ لعدد من المستشفيات داخل مركز سمالوط؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، وسير العمل وانتظام الأطباء وأطقم التمريض، والتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من المُستجد.

ورافق المحافظ، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد سيد رئيس مركز سمالوط، و الدكتور ماجد محروس مدير مستشفى اليوم الواحد.

وتابع المحافظ، التشغيل التجريبي للمستشفى والذي تضمن تشغيل وحدة الحضانات بطاقة 20 حضانة، وقسم الأطفال بطاقة 11 سرير، كما تابع العمل داخل وحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 38 جهازا للغسيل الكلوي، وذلك بعد أن جرى نقله من مستشفى قلوصنا الى مستشفى سمالوط النموذجي، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة القطاع الصحي، موجهاً بحسن معاملة المرضي وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين.

ووجّه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بسرعة البدء في تشغيل قسم العناية المركزة بالمستشفى، تخفيفًا عن المرضى، وخدمة لأهالي مركز سمالوط.

كما تفقد المحافظ مستشفى جراحات اليوم الواحد وأطمئن على توافر الأكسجين داخلها، كما تفقد عددًا من الأقسام بالمستشفى.

وخلال الجولة استجاب المحافظ لوالد طفل يبحث عن حضانة، إذ وجّه، وكيل وزارة الصحة بالتنسيق وسرعة نقله وتوفير حضانة لطفله حديث الولادة، بإحدى المستشفيات.

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