"ضحية كورونا".. وفاة الدكتور حسام الجمال أخصائي الحميات في "صحة المنوفية"

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

سادت حالة من الحزن بين الأطباء بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، بعد إعلان وفاة الطبيب حسام الجمال، أخصائي الأطفال والحميات بمديرية الصحة في المنوفية والمعين في إدارة الجودة بالإدراة الطبية بقويسنا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالمنوفية، أن "الجمال" خضع للعزل المنزلي واتبع بروتوكول علاج وزارة الصحة، لكن حالته تدهورت لاحقًا، وتقرر نقله لعزل طبي، وساءت حالته الصحية ونقل للعناية المركزة حتى أُعلنت وفاته أمس الأحد.