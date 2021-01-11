الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن قطاع الكهرباء بدمياط، فصل التيار عن عدد من الخطوط في مدينة كفر سعد، يوم الأربعاء المقبل، بسبب أعمال الصيانة وتطوير المحولات، لتقديم الخدمة على النحو الأكمل.

وأوضح القطاع في بيان له، اليوم الإثنين، أنه سيجري فصل مغذيات خط التوزيع في هندسة كفر سعد، وتتأثر مناطق مبارك والأعصر والمعاشات والمستشفى.

ويجرى فصل مغذي السنترال من لوحه توزيع قريةالسنانية، التابعة لمركز دمياط، يوم الخميس المقبل من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الواحدة ظهرا لعمل صيانة للمحولات، وتركيب الكابلات الجديدة.