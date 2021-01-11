9 خطوات لتقديم طلب إحلال مركبة ضمن مبادرة استبدال السيارات للعمل بالغاز

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أطلقت الحكومة مطلع شهر يناير الجاري "البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي"، حيث يتيح للمواطن وأصحاب "التاكسي"، و"الميكروباصات"، استبدال مركباتهم التي مر على إنشائها 20 عاماً بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج "البنزين والغاز الطبيعي"، وذلك تطبيقاً لبنود قانون المرور الذي يجيز عمل السيارة لفترة 20 عاماً فقط، وهي البنود التي لم تكن مفعلة من قبل مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين.

البرنامج ينفذ برعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستهدف خلال عام 2021، استبدال 70 ألف سيارة قديمة، بواقع 55 ألف سيارة "تاكسي" و"ملاكي"، و15 ألف ميكروباص، على أن يتمّ استبدال قرابة 180 ألف سيارة في عامي 2022، و2023، وفق ما ذكرته وزيرة التجارة والصناعة.

ويمكن التقديم في المبادرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي للمبادرة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

2- الضغط على إنشاء حساب جديد أعلى يسار الشاشة.

3- إدخال البيانات والتي تشمل صورة شخصية ورقم قومي ورقم هاتف وبريد إلكتروني والسن والمحافظة.

4- عقب إنهاء إجراءات إنشاء الحساب الجديد سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية للمبادرة.

5- الضغط على طلب إحلال مركبة أعلى يمين الشاشة.

6- تسجيل بيانات مالك المركبة.

7- تسجيل بيانات الترخيص.

8- تسجيل بيانات السيارة القديمة.

9- تحديد سيارة من البدائل المطروحة.