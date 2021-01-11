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جهاز "القاهرة الجديدة": تنفيذ محطة محولات كهرباء بالمنطقة الصناعية

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جهاز "القاهرة الجديدة": تنفيذ محطة محولات كهرباء بالمنطقة الصناعية جهاز "القاهرة الجديدة": تنفيذ محطة محولات كهرباء بالمنطقة الصناعية

مصراوي Masrawy

11:20 ص الإثنين 11 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء رئيسية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث بقدرة ( 120 M V.A ) قابلة للتوسع مستقبلا حتى (200 MV.A)، مضيفا أنه تم الإنتهاء من تنفيذ كابلات التغذية الرئيسية للمحطة بكابلات جهد (66 K. V)، وذلك للتغذية من محطات المحولات الرئيسية " محطة محولات وطنية – ومحطة محولات النرجس".

وأكد رئيس الجهاز، أنه تم البدء في أعمال تنفيذ تحميل محطه محولات المنطقه الصناعية لتغذيه جميع موزعات المنطقه الصناعيه من محطة محولات المنطقة الصناعية وفصل احمال المنطقه الصناعيه تماما عن السكني حيث تم البدء في اختبارات كابلات التغذية بكميه ١٥ كم من إجمالي كميه ٦٥كم لتكون موجودة وذلك للبدء في أعمال الحفر والتركيبات.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن تكلفة تنفيذ المحطة بلغت نحو 5 ملايين جنيه، وجارٍ تنفيذ أعمال الاختبارات للمحطة والكابلات تمهيداً لوضع الجهد عليها، وتشغيلها فى موعد أقصاه منتصف الشهر الجاري يناير 2021.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المحطة سوف تقوم بتغذية ٧موزعات بالمنطقة الصناعية بالكامل، بجانب تدعيم التغذية الكهربائية لمحطات الصرف الصحى ورافع المياه للمنطقة الصناعية.

وأشار المهندس أحمد على، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للكهرباء، إلى أن تشغيل محطة المحولات سيؤدي إلى فصل الأحمال الكهربائية للمنطقة الصناعية عن الأحمال السكنية، مما يساهم في استقرار التيار الكهربائي لأحمال جميع المصانع بالمنطقة الصناعية.​

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