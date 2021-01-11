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وزيرة الصحة تستجيب للفنان علي حميدة.. وتوجه بعلاجه بمعهد ناصر

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وزيرة الصحة تستجيب للفنان علي حميدة.. وتوجه بعلاجه بمعهد ناصر وزيرة الصحة تستجيب للفنان علي حميدة.. وتوجه بعلاجه بمعهد ناصر

مصراوي Masrawy

11:13 ص الإثنين 11 يناير 2021

كتب أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بعلاج الفنان علي حميدة وذلك بعد مناشدته بأحد البرامج التلفزيونية مساء أمس الأحد، للتدخل لعلاجه لعدم قدرته المادية.

وأوضح " مجاهد"، أنه تم التواصل مع الفنان علي حميدة وجار نقله إلى مستشفى معهد ناصر بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، حيث سيتم مناظرة حالته من قبل فريق طبي من استشاريين بمختلف التخصصات، لبدء علاجه اللازم على نفقة الدولة.

يذكر أن الفنان علي حميدة قد أشار خلال حديثه بأحد البرامج التليفزيونية إلى أنه يعاني من حصوة في المرارة أدت إلى إنسداد، وحدوث مضاعفات صحية في القولون، وإمكانياته المادية لا تسمح باستكمال علاجه.

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