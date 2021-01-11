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الطريق إلى نيوم في #داكار_.. الراجحي والعطية وساينز وصراع الدقائق

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المرحلة الثامنة انطلقت اليوم وتُعَد مرحلة الاستمتاع بسحر الطبيعة في

الطريق إلى نيوم في #داكار_السعودية.. الراجحي والعطية وساينز وصراع الدقائق

انطلقت اليوم، المرحلة الثامنة في #داكار_السعودية2021، وتُعد مرحلةَ الاستمتاع بسحر الطبيعة في السعودية من سكاكا صوب نيوم.. وفي فئة السيارات، ووفق آخر التحديثات لا يزال السائق القطري ناصر بن صالح العطية في الصدارة بعد اجتياز نقطة المرور الثانية من المرحلة الخاصة الثامنة.

ويتقدم "العطية" عن كارلوس ساينز واستيفان بيترانسل؛ في حين يتواجد السعودي يزيد بن محمد الراجحي في المركز الرابع بفارق 1:44 دقيقة عن "العطية". ويتواجد سيريل ديبريه في المركز الخامس، بفارق دقيقتين ونصف تقريبًا عن العطية.

وتأخر السائق يزيد الراجحي بعض الشيء خلف استيفان بيترانسل، بعد اجتياز 161 كيلومترًا من المرحلة الخاصة، وخسر الراجحي بخمس دقائق عن استيفان. ويبدو أن الراجحي يعاني من خطب ما.

وانطلق السائق الفرنسي سيباستيان لويب من المركز الـ32 في المرحلة الخاصة الثامنة، وكانت انطلاقته جيدة، واجتاز نقطة المرور الأولى في المركز التاسع، بفارق 2:18 دقيقة عن المتصدر ناصر العطية. مع ذلك، توقف "لويب" بعد اجتياز أول 43 كيلومترًا من المرحلة بسبب مشكلة ميكانيكية؛ مما يعني أنه يقوم بأعمال الإصلاح.

وفي فئة الدراجات وبعد اجتياز 225 كلم؛ لا يزال توبي برايس في الصدارة متقدمًا على إغناسيو كورنيخو بفارق 10 ثوانٍ.

ومن جهة أخرى نشر حساب الاتحاد السعودي للدراجات النارية على تويتر صورة لجمهور يتابع فعاليات السباق معلقًا: "لا شيء أجمل من جمهور يعيش اللحظة مع المتسابقين.. شكرًا محافظة سكاكا لاستضافة المتسابقين المشاركين في رالي داكار السعودية 2021".

الطريق إلى نيوم في #داكار_السعودية.. الراجحي والعطية وساينز وصراع الدقائق

الطريق إلى نيوم في #داكار_السعودية.. الراجحي والعطية وساينز وصراع الدقائق

الطريق إلى نيوم في #داكار_السعودية.. الراجحي والعطية وساينز وصراع الدقائق

الطريق إلى نيوم في #داكار_السعودية.. الراجحي والعطية وساينز وصراع الدقائق

الطريق إلى نيوم في #داكار_السعودية.. الراجحي والعطية وساينز وصراع الدقائق

الطريق إلى نيوم في #داكار_السعودية.. الراجحي والعطية وساينز وصراع الدقائق

الطريق إلى نيوم في #داكار_السعودية.. الراجحي والعطية وساينز وصراع الدقائق

الطريق إلى نيوم في #داكار_السعودية.. الراجحي والعطية وساينز وصراع الدقائق

الطريق إلى نيوم في #داكار_السعودية.. الراجحي والعطية وساينز وصراع الدقائق

الطريق إلى نيوم في #داكار_السعودية.. الراجحي والعطية وساينز وصراع الدقائق

الطريق إلى نيوم في #داكار_السعودية.. الراجحي والعطية وساينز وصراع الدقائق

رالي داكار السعودية 2021

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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