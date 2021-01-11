الجزار: تنفيذ 44 ألفا و420 وحدة بالإسكان الاجتماعى في العاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن قطاعي الخدمات والإسكان بمدينة العاشر من رمضان شهدا طفرة بتنفيذ عدة مشروعات بالمدينة، مشيرًا إلى أن إجمالي الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى التى تم الانتهاء من تنفيذها بالمدينة منذ 2014، حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية وحتى العام المنقضى 2020 بلغ نحو 44420 وحدة سكنية.

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وأضاف الوزير- خلال استعراضه تقريراً عن مشروعات مدينة العاشر من رمضان حتى عام 2020- أنه جارٍ تنفيذ 12 ألفا و740 وحدة أخرى بسكن كل المصريين، وتم وجارٍ تنفيذ 4 آلاف و632 وحدة سكنية (193 عمارة) بمشروع (دار مصر) للإسكان المتوسط، بالمرحلتين الأولى والثانية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات الخدمات، فقد تم مؤخرا الانتهاء من تنفيذ مشروع مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بمساحة 5.68 فدان، وتكلفة 500 مليون جنيه، والانتهاء من تنفيذ 23 مدرسة بمناطق مشروع الإسكان الاجتماعى، وجارٍ تنفيذ وطرح 9 مدارس أخرى بمشروع سكن كل المصريين بالمناطق المختلفة بالمدينة، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية الأخرى.

من جهته، قال المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس إنه جارٍ تنفيذ قسم شرطة ثالث بالمحور الشرقي بالمرحلة الثالثة بنسبة إنجاز 94 %، وإنشاء إدارة مرور ومحطة فحص فني آلية، بنسبة إنجاز 93 %، ومول العاشر من رمضان بمساحة 12 ألف م2، وتنفيذ 7 نقاط إسعاف جارٍ تسليمها لهيئة الإسعاف المصرية لتشغيلها، وجارٍ تنفيذ مجمع شرطي بالمنطقة (هـ) شمال المنطقة وأضاف أنه بالنسبة لخدمات مشروع "الإسكان الاجتماعى"بالمناطق المختلفة تم الانتهاء من تنفيذ 19 حضانة، وجارٍ تنفيذ وطرح 8 حضانات أخرى الصناعية A2 بنسبة إنجاز40%، بجانب توفير 24 أتوبيساً بمرفق النقل الداخلى لـ7 خطوط بالمدينة للأحياء السكنية والصناعية.

سكن كل المصريين، والانتهاء من تنفيذ 14 وحدة صحية بالإسكان الاجتماعى، وجارٍ تنفيذ وطرح 3 وحدات أخرى بسكن كل المصريين، بجانب تجهيز المركز الطبي بالحي العاشر ليكون مركز عزل وتقوم وزارة الصحة بالإعداد لتشغيله، كما تم الانتهاء من تنفيذ 37 سوقاً تجارية وجار طرح سوقٍ أخرى، والانتهاء من تنفيذ 8 مراكز شباب وجارٍ تنفيذ مركز آخر.

وأوضح رئيس الجهاز أن نسبة الإنجاز الكلية لمشـروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بلغت 85%، وأن المشروع عبارة عن 384 ورشة صناعية مقسمة على 3 مجمعات صناعية، ومسطح الورشة 702 م2، والجزء المغطى 432م2، بتكلفة إجمالية 504 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن مشروع مجمع وحدات الغراء بالمرحلة الثانية بمدينة الجلود بالروبيكي بلغت نسبة إنجازه 60%، ويتكون من 28 عنبراً لـ 54 وحدة بمساحة إجمالية 23 ألف م2، وقيمة المشروع حوالى 110 ملايين جنيه.

وقال "بالنسبة لأعمال المرافق والبنية التحتية، تم تنفيذ أعمال الطرق بتكلفة إجمالية تكلفة ٢٨٥ مليون جنيه، وتشمل تنفيذ أعمال الطرق الخاصة بالإسكان الاجتماعى والطرق المؤدية للمشروع، ورفع كفاءة عددٍ من الطرق بالمدينة، بجانب تنفيذ عملية طرق حى الزقازيق الجديدة (طريقين مزدوجين) للربط بين شمال المدينة ومدينة العبور الجديدة، وطريق العاشر أبو حماد، وتطوير مدخلى طريقى (الحى الـ28 - مصر الإسماعيلية).

وأوضح أن مشروعات الكهرباء تشمل إنشاء محطة كهرباء (s11) بجهد 11/66 كيلو فولت، وقدرة 120 "م . ف. أ" قابلة للتوسع، وتخدم الأحياء من الـ26 : الـ30، بتكلفة 139 مليون جنيه، وإنشاء محطة كهرباء (s13)، بجهد 11/66 كيلو فولت، وقدرة 120 م.ف.أ قابلة للتوسع، وتخدم نصف منطقة المطورين الجنوبية بتكلفة 139 مليون جنيه.