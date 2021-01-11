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اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب
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السبت 16 يناير 2021 04:15 صباحاً
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي
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السبت 16 يناير 2021 03:06 صباحاً
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا
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السبت 16 يناير 2021 02:42 صباحاً
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس
-
السبت 16 يناير 2021 02:42 صباحاً
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان
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السبت 16 يناير 2021 02:42 صباحاً
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل
-
السبت 16 يناير 2021 02:42 صباحاً
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية
-
السبت 16 يناير 2021 02:24 صباحاً
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل
-
السبت 16 يناير 2021 02:24 صباحاً
عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية
-
السبت 16 يناير 2021 02:24 صباحاً
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان
-
السبت 16 يناير 2021 02:24 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
فساتين البنات رسموها ولبسوها.. إنجى تصمم ملابس الأطفال من خيالهم
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 11 يناير 2021 11:20 صباحاً
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