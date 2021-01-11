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سلطات إندونيسيا تكثف البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

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سلطات إندونيسيا تكثف البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة سلطات إندونيسيا تكثف البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

مصراوي Masrawy

10:47 ص الإثنين 11 يناير 2021

جاكرتا - أ ش أ

كثفت السلطات في إندونيسيا، اليوم الإثنين، جهود البحث عن الصندوقين الأسودين لطائرة "سريويجايا إير" المنكوبة من طراز "بوينج 737-500" التي سقطت في بحر "جاوة"، وذلك عقب رصد إشارات صادرة عن الصندوقين.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أن السلطات رصدت إشارات صادرة عن الصندوقين اللذين يحملان تسجيلات قمرة القيادة وسجلات الرحلة وذلك بين جزيرتي "لانكانج" و"لاكي" بسلسلة جزر "ثاوزند أيلاند" قبالة السواحل الشمالية للعاصمة جاكرتا.

واختفت الطائرة التي كان على متنها 62 شخصا، بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة جاكرتا وسط أمطار غزيرة السبت، وأسفرت عمليات البحث حتى الآن عن العثور على بعض من حطام الطائرة والأشلاء البشرية.

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