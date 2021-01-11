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الخارجية الأمريكية تعتزم تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"

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الخارجية الأمريكية تعتزم تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية" الخارجية الأمريكية تعتزم تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"

مصراوي Masrawy

10:40 ص الإثنين 11 يناير 2021

واشنطن - أ ش أ

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن وزارة الخارجية ستخطر الكونجرس بشأن رغبتها في تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية "منظمة إرهابية أجنبية".

وقال بومبيو في بيان اليوم - نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - "أعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة أنصار الله (جماعة الحوثيين)، وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم، على قائمة الإرهابيين الدوليين".

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت، أمس الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن السلطات الأمريكية تعتزم تصنيف حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية".

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