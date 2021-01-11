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الجيش الأفغاني: تطهير طريق رئيسي من "نقاط تفتيش" تابعة لطالبان

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الجيش الأفغاني: تطهير طريق رئيسي من "نقاط تفتيش" تابعة لطالبان الجيش الأفغاني: تطهير طريق رئيسي من "نقاط تفتيش" تابعة لطالبان

مصراوي Masrawy

10:36 ص الإثنين 11 يناير 2021

كابول - أ ش أ

أفاد مسئولون أمنيون بأن قوات الكوماندوز الأفغانية طهرت طريق بغلان - بلخ السريع من "نقاط تفتيش" تابعة لحركة طالبان، خلال عملية نفذت هذا الأسبوع.

وأوضح الجيش الأفغاني - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الإثنين - أن حركة طالبان كانت تبتز المواطنين على الطريق السريع لتكسب يوميا ملايين الأفغان (العملة المحلية).

من جانبه، قال محمد علي يزداني قائد فيلق 217 شاهين "على مدار اليومين الماضيين، نفذنا عمليات ناجحة على الطريق السريع رقم 1، وكذلك في منطقة كيلاجاي في إقليم بغلان، وتمكنا من إزالة مواقع طالبان وقتل 17 من عناصرها على الاقل".

ويعتبر طريق بغلان - بلخ السريع أحد الطرق الرئيسية التي تربط شمال البلاد بالعاصمة كابول وغيرها من المقاطعات في وسط وشرق أفغانستان.

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