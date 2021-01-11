"القدية" عن إطلاق  #مشروع_ذا_لاين: نبارك للعالم المفهوم العمراني غير المسبوق

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أطلقه ولي العهد أمس ويُعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً

بارك مشروع #القدية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم، وفريقه الطموح على إعلان #مشروع_ذا_لاين العملاق.

وقال حساب القدية، اليوم، عبر تويتر: نبارك للعالم.. المفهوم العمراني غير المسبوق بمنهجية بيئية نظيفة وآمنة وذات كفاءة عالية.

وكان قد أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أمس، إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم الذي يُعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعزَّزة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم، ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام.. وتأتي استجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدُّم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

وصرَّح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: "على مدى العصور بُنيت المدن من أجل حماية الإنسان بمساحات ضيقة. وبعد الثورة الصناعية بُنيت المدن لتضع الآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان. المدن التي تدعي أنها هي الأفضل في العالم يقضي فيها الإنسان سنين من حياته من أجل التنقل، وسوف تتضاعف هذه المدة في 2050، وسوف يهجَّر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون، وارتفاع منسوب مياه البحار".

وتساءل سموه: "لماذا نقبل بأن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية؟ ولماذا يُتوفى 7 ملايين إنسان سنويًّا بسبب التلوث؟ ولماذا نفقد مليون إنسان سنويًّا بسبب الحوادث المرورية؟ ولماذا نقبل بأن تُهدر سنوات من حياة الإنسان في التنقل؟".

وتابع سموه: "نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية. اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم (ذا لاين): مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95 % من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية".