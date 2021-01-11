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اليوم.. الشورى يناقش تعديل نظامَي "الحماية من الإيذاء" و"حماية الطفل"

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اليوم.. الشورى يناقش تعديل نظامَي "الحماية من الإيذاء" و"حماية الطفل" اليوم.. الشورى يناقش تعديل نظامَي "الحماية من الإيذاء" و"حماية الطفل"
الجلسة الـ 13 انطلقت صباحاً عبر الاتصال المرئي برئاسة عبدالله آل الشيخ

اليوم.. الشورى يناقش تعديل نظامَي

يناقش مجلس الشورى، اليوم، مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء، وتعديل نظام حماية الطفل، ويستمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال مشروع تعديل النظام.

وكانت قد انطلقت جلسة #مجلس_الشورى العادية الثالثة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة، اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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