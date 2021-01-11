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وزير خارجية اليونان يؤكد أن الخطاب التركي بشأن المشكلة القبرصية غير مجدٍ

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وزير خارجية اليونان يؤكد أن الخطاب التركي بشأن المشكلة القبرصية غير مجدٍ وزير خارجية اليونان يؤكد أن الخطاب التركي بشأن المشكلة القبرصية غير مجدٍ

مصراوي Masrawy

10:32 ص الإثنين 11 يناير 2021

نيقوسيا - أ ش أ

قال وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، إن الخطاب الذي استخدمه المسؤولون الأتراك وزعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار بشأن المشكلة القبرصية غير مجدٍ.

وأشارديندياس -في حوار صحفي بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)- إلى أن اليونان ستشارك في اجتماع غير رسمي خماسي الأطراف بتنسيق كامل مع جمهورية قبرص، إذا تم عقده من جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأكد مجددًا أن موقف اليونانية بشأن حل المشكلة القبرصية ثابت على أساس "اتحاد فيدرالي ذو منطقتين وطائفتين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمكتسبات الأوروبية".

يشار إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي للجزيرة، وجرت آخر جولة من المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري، إلا أنها فشلت في تحقيق أي نتائج.

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