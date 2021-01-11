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بيلوسي: مجلس النواب سيصوت على عزل

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بيلوسي: مجلس النواب سيصوت على عزل ترامب بيلوسي: مجلس النواب سيصوت على عزل

مصراوي Masrawy

10:25 ص الإثنين 11 يناير 2021

واشنطن - أ ش أ

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن أعضاء المجلس سيصوتون على عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد بسبب تشجيعه على أعمال العنف التي وقعت داخل مبنى الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء الماضي.

وقالت بيلوسي وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن الرد الذي يفضله الديمقراطيون على الهجوم الذي تعرض له مبنى الكابيتول الأمريكي هو أن يقوم نائب الرئيس مايك بنس بعزل ترامب من خلال اللجوء إلى التعديل ال 25 من الدستور الأمريكي.

وتعهدت بيلوسي بإجراء تصويت على العزل في غياب إجراء من قبل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ما يمهد الطريق لأول مرة في التاريخ الأمريكي لإجراء عزل رئيس للمرة الثانية خلال فترة ولايته.

وأضافت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أنه "من أجل حماية دستورنا وديمقراطيتنا، سنتصرف على وجه السرعة، لأن هذا الرئيس يمثل تهديدًا وشيكًا لكليهما ومع مرور الأيام، تشتد فظاعة الاعتداء المستمر على ديمقراطيتنا الذي يرتكبه ذلك الرئيس، ما يتطلب الحاجة الملحة للتحرك".

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