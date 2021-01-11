أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. رفع 36 سيارة متهالكة من شوارع بورسعيد

Print
صور.. رفع 36 سيارة متهالكة من شوارع بورسعيد صور.. رفع 36 سيارة متهالكة من شوارع بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:39 ص الإثنين 11 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملاتها المكثفة، صباح اليوم الأثنين، لرفع السيارات المتهالكة والمهملة بعدد من مناطق وشوارع الحي.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أنه جرى رفع 36 سيارة متهالكة منهم 4 سيارات بمعرفة أصحابها خلال اليوم وأمس، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للحي.

وأوضح أنه جرى وضع السيارات بجراچ عام الحي، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة إدارة مرور بورسعيد، مؤكدا أن هذه السيارات تؤدي إلى تشويه المظهر الجمالي بعد تراكم الأتربة والمخلفات عليها، بالإضافة إلى تحول معظمها لبؤر تجمع للقمامة ومأوى للكلاب والحيوانات الضالة والحشرات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية