صور.. رفع 36 سيارة متهالكة من شوارع بورسعيد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملاتها المكثفة، صباح اليوم الأثنين، لرفع السيارات المتهالكة والمهملة بعدد من مناطق وشوارع الحي.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أنه جرى رفع 36 سيارة متهالكة منهم 4 سيارات بمعرفة أصحابها خلال اليوم وأمس، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للحي.

وأوضح أنه جرى وضع السيارات بجراچ عام الحي، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة إدارة مرور بورسعيد، مؤكدا أن هذه السيارات تؤدي إلى تشويه المظهر الجمالي بعد تراكم الأتربة والمخلفات عليها، بالإضافة إلى تحول معظمها لبؤر تجمع للقمامة ومأوى للكلاب والحيوانات الضالة والحشرات.