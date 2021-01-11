أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

Print
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

مصراوي Masrawy

09:55 ص الإثنين 11 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين، في حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي، دائرة مركز دارالسلام جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة دارالسلام بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية قرية أولاد يحيى قبلي دائرة المركز.

تبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "يوحنا. ل" 37 عامًا فني صيانة ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة آلية قيادة "حسام. ع" 18 عامًا عامل ويقيم بناحية قرية أولاد يحيى الحاجر دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد الدراجة، "حسام. ا" 32 عامًا موظف، "أحمد. ا" 25 عامًا عامل "مستقلي الدراجة" بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية