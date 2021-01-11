إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين، في حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي، دائرة مركز دارالسلام جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة دارالسلام بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية قرية أولاد يحيى قبلي دائرة المركز.

تبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "يوحنا. ل" 37 عامًا فني صيانة ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة آلية قيادة "حسام. ع" 18 عامًا عامل ويقيم بناحية قرية أولاد يحيى الحاجر دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد الدراجة، "حسام. ا" 32 عامًا موظف، "أحمد. ا" 25 عامًا عامل "مستقلي الدراجة" بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.