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صور.. ولادة قيصرية تُنقذ حياة مصابة كورونا وجنينها في الشرقية

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صور.. ولادة قيصرية تُنقذ حياة مصابة كورونا وجنينها في الشرقية صور.. ولادة قيصرية تُنقذ حياة مصابة كورونا وجنينها في الشرقية

مصراوي Masrawy

09:33 ص الإثنين 11 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بالشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من إنقاذ حياة أم وجنينها؛ بعدما حضرت الأم، البالغة 42 عامًا، مصابة بفيروس كورونا المستجد وتعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكر للمستشفى.

بعد عمل الفحوصات اللازمة، تبين أن الأم حامل في أسبوعها الـ 38، وخضعت لعملية ولادة قيصرية وإنقاذ حياتها وحياة الجنين، وذلك تحت عناية وجهد فريق من قسم النساء والولادة بالمستشفى.

وضم الفريق الطبي كلًا من: الدكتور أحمد إسماعيل، والدكتورة عزة جمال، والدكتور أحمد علي، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محسن محمد، من قسم التخدير، والدكتور محمد رضوان، من قسم الأطفال، بحضور وإشراف الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير المستشفى، والدكتور أحمد زكي، نائب إداري المستشفى، والدكتور أحمد عثمان، رئيس قسم النساء والولادة.

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